POL-OL: POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Hund+++

Am Mittwochabend, dem 10.02.2021, kommt es in der Gemeinde Edewecht -Ortsteil Friedrichsfehn- gegen 17:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem freilaufenden Hund. Der PKW war aus Edewecht in Richtung Oldenburg unterwegs, als zwei freilaufende Hunde unmittelbar vor der Einmündung Roter Steinweg die Fahrbahn kreuzten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung wird der schwarze, ca. 50 cm hohe, Hund durch den PKW erfasst und offensichtlich verletzt. Nach dem Zusammenstoß entfernen sich beiden Hunde in Richtung Oldenburg.

Zeugen, die Hinweise zu den Hunden oder zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Tel. (04403) 927-115 zu melden.

