Polizei Düren

POL-DN: Steinwurf auf Streifenwagen

DürenDüren (ots)

Bewusst und gewollt beschädigte am Donnerstagabend ein Mann einen Streifenwagen durch einen gezielten Wurf mit einem Stein. Sein Motiv: er hatte sich zuvor über andere Polizisten geärgert.

Gegen 23:10 Uhr fuhren Beamte der Polizeiwache Düren im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf den Park-and-Ride-Parkplatz an der Lagerstraße. Die Beamten erkannten dabei einen Mann, der sich in einer parallel zu ihrer Fahrspur verlaufenden Parkreihe aufhielt. Als der Streifenwagen weiterrollte, holte dieser Mann aus und warf einen faustgroßen Stein in Richtung des Wagens. Geistesgegenwärtig beschleunigte dessen Fahrer kurz, so dass der Stein den Dienstwagen lediglich im Bereich des hinteren Radkastens traf. Die Beamten fuhren zu dem Angreifer, der zu einem weiteren Stein griff, auf den Streifenwagen zuging und erneut ausholte. Die Polizisten setzten ein Stück zurück, um die Distanz zu vergrößern, woraufhin der Mann von seinem Vorhaben abließ, jedoch weiterhin aufgebracht in Richtung der Beamten schrie und gestikulierte.

Nachdem weitere Polizeibeamte auf dem Parkplatz eintrafen, wurde der Steinwerfer angesprochen und dazu aufgefordert, den Stein fallen zu lassen. Er ließ sich anschließend widerstandslos Handfesseln anlegen und zur Polizeiwache bringen. Bei ihm handelt es sich um einen 52 Jahre alten Mann aus Aachen. Er gab an, er habe kurz zuvor in Aachen eine Auseinandersetzung mit Polizeibeamten gehabt. Hierüber habe er sich so sehr aufgeregt, dass er nach seiner Ankunft in Düren und dem Erblicken des Streifenwagens nach einem Stein gegriffen habe, um den Wagen zu bewerfen.

Der Aachener verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und konnte dieses am frühen Freitagmorgen wieder verlassen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Streifenwagen entstand im Übrigen nur ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell