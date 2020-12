PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 27.12.2020

LimburgLimburg (ots)

Einbruch in Gaststätte, Elz, Pfortenstraße, Donnerstag, 24.12.2020, 23.30 Uhr bis Freitag, 25.12.2020, 08.00 Uhr

In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag haben Einbrecher in einer Gaststätte in der Pfortenstraße in Elz zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

