POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 17.11.2020

Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 15.00 Uhr, wollte ein 57jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW auf dem Steinway Parkplatz an der Lautenthaler Straße ausparken. Trotz ihres ausweisenden Ehemanns stieß sie bei dem Manöver gegen ein daneben geparktes Fahrzeug. Nach erster Sichtung des entstandenen Schadens setzte sich der Mann auf den Beifahrersitz und verließ zusammen mit der Verursacherin unerlaubt den Unfallort. Eine Zeugin konnte glücklicherweise den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen des verursachenden PKW notieren. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.(som)

Widerstand gegen Polizisten Am Montag, 16.11.2020, gegen 03.50 Uhr, wurden Beamte des PK Seesen zu einer Ruhestörung in die Bergstraße gerufen. Dort zeigte sich der 22jährige Bewohner jedoch derart uneinsichtig gegenüber der Polizei, dass diese ihm unter Gegenwehr Handschellen anlegen musste. Desweiteren wurde der Mann anschließend dem Gewahrsam in Goslar zugeführt.(som)

