Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Asperg: Audi schneidet Mercedes, zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, schnitt ein 51-jährige Fahrer eines Audi, einen 37-jährigen Fahrer eines Mercedes mehrfach beim Wechsel von der mittleren auf die linke Spur. Beide Fahrzeuge fuhren zu diesem Zeitpunkt in Richtung Heilbronn. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht, jedoch musste der Mercedesfahrer zur Verhinderung eines Zusammenpralles so stark abbremsen, dass sich seine beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder leicht verletzten. Eine medizinische Versorgung der Kinder war nicht notwendig. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel.: 0711/6869-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

