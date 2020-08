Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr die 44-jährige Lenkerin eines BMW die Auwiesenbrücke aus Metterzimmern kommend und bog anschließend an der lichtzeichengeregelten Einmündung auf die B27 in Fahrtrichtung Heilbronn ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19-jähriger Lenker eines Mercedes aus Richtung Ludwigsburg kommend in den Einmündungsbereich ein und es kam zum Unfall. Für welchen Verkehrsteilnehmer die Lichtzeichenanlage zu diesem Zeitpunkt 'grün' zeigte ist bislang ungeklärt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf gesamt 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142/4050 zu melden.

