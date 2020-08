Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf Gemarkung Marbach/Neckar mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Honda die Landesstraße 1115 von Backnang in Richtung Großbottwar. Der vor ihr fahrende Pkw überholte einen vorausfahrenden weißen Kastenwagen. Die 22-Jährige wollte diesen ebenfalls überholen und übersah dabei den entgegenkommenden VW einer ebenfalls 22-Jährigen. Alle 3 Fahrzeuge waren dann nebeneinander und berührten sich. Der Honda streifte den weißen Kastenwagen mit der kompletten rechten Fahrzeugseite. Mit dem entgegenkommenden VW berührten sich lediglich die Außenspiegel. Die 22-jährige Honda-Fahrerin hielt daraufhin am rechten Fahrbahnrand an. Der Fahrer des weißen Kastenwagens, dessen gesamte linke Seite beschädigt sein müsste, fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Honda und an dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Der geschädigte Kastenwagenfahrer oder Zeugen, welche Hinweise zu diesem geben können werden gebeten sich, beim Polizeirevier Marbach/Neckar, Tel. 07144/9000, zu melden.

