Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, kam es an der Kreuzung der Vaihinger Straße/Sedanstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Honda-Lenker und einem 64-jährigen Fahrer eines Mercedes. Der Honda-Lenker befuhr die Vaihinger Straße aus Großsachsenheim kommend und übersah beim Einbiegen in die Sedanstraße den entgegenkommenden Mercedes-Lenker, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Hondas wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort waren die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einer Rettungswagenbesatzung und eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

