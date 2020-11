Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 17.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich Vienenburg-Probsteiburg

In den Nachmittagsstunden des 16.11.2020 befährt ein 40-jähriger Mann mit seinem PKW Audi die Kreisstraße 25 aus Immenrode kommend in Richtung Probsteiburg. Den Kreuzungsbereich der Bundesstraße 241 will er queren, übersieht hierbei allerdings einen Mercedes-Transporter, welcher in Richtung Vienenburg fährt. Der 27-jährige Fahrzeugführer des Mercedes kann eine Kollision nicht mehr verhindern, sodass er mit dem Audi zusammenstößt. Der Audi wird in der Folge über eine Verkehrsinsel geschleudert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen geborgen werden. Ein 45-jähriger Beifahrer in dem Mercedes wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

