Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Unsere #Pressemitteilungen von heute (rs):

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 39-Jährige aus Hamburg mit ihrem grauen Fiat Ducato mit STD-Kennzeichen die Strasse Im Schleeke in Richtung Okerstrasse und beabsichtigte hier nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Das übersah eine 21-Jährige aus Goslar, die sich mit ihrem schwarzen Seat Ibiza mit WOB-Kennzeichen unmittelbar dahinter befand. Es kam zum Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrskontrollen.

Goslar. Am vergangenen Freitag wurden von Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar im Zeitraum von 12.00 bis 19.00 Uhr wechselnd stationäre Verkehrskontrollen sowohl im Innenstadtbereich Goslar als auch in Oker, Vienenburg und Lautenthal durchgeführt. Dabei mussten u.a. 2 Verstöße gegen die Gurtsicherungspflicht, 3 Verstöße wegen unerlaubter An- bzw. Umbauten/Veränderungen, jeweils mit Erlöschen der Betriebserlaubnis und 1 sonstiger Verstoß festgestellt werden. In diesem Zusammenhang untersagten die Beamten Verkehrsteilnehmern insgesamt 4 mal die Weiterfahrt und fertigten zudem 6 Mängelmeldungen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell