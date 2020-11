Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Sachbeschädigung an Pkw

GoslarGoslar (ots)

Am Samstag, d. 14.11.2020, geg.22.30 Uhr, wurde in St. Andreasberg, Mühlenstraße 7, ein dort geparkter Pkw Opel Adam, rot, durch einen ca. 10 cm langen Kratzer an der Beifahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. In diesem Zusammenhang wurde von Zeugen eine ca. 20 Jahre alte Person mit dunkler Bekleidung und Kapuze, welche einen Rucksack mit sich führte, beobachtet, die in diesem Bereich immer wieder kleine Wattepads anzündete. Diese Person entfernte sich anschließend Rtg. Untere Grundstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Andreasberg, T. 05582-999970 in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg am 26.11.2020 Böhm, POK

