POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.11.2020

Am 14.11.2020 wird durch einen Landwirt aus Seesen eine Sachbeschädigung gemeldet. Im Zeitraum vom 08.11. - 11.11.2020 wurden durch Unbekannte 35 Silageballen in der Feldmark südlich der Kantstraße in Seesen (Bereich Lauseberg) beschädigt. Die Täter durchstießen mehrfach die Außenfolie der Silageballen mit einem spitzen Gegenstand und schlitzten einige Ballen auf. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, da das Futter nun nicht mehr lange gelagert werden kann und teilweise verschimmelt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Am 14.11.2020 gegen 14:30 Uhr findet ein Spaziergänger im Nauener Wald nahe der Aussichtsplattform zur Schlacht bei Lutter am Barenberge Reste von Weltkriegsmunition. Es handelt sich vermutlich um 2 Granatköpfe. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover wurde umgehend informiert. Nach Inaugenscheinnahme durch diesen wurde die Weltkriegsmunition sichergestellt. Weitere Untersuchungen finden statt.

Am 14.11.2020 gegen 21:10 Uhr ereignete sich auf der B 82 bei Rhüden ein Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 22jähriger PKW-Fahrer aus Sasbach die Autobahnausfahrt der A 7 aus Richtung Norden kommend und wollte nach links in Richtung Rhüden auf die B 82 einbiegen. Hierbei übersah er den auf der B 82 fahrenden von links kommenden, vorfahrtberechtigten 20jährigen PKW-Fahrer aus Lutter. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Geschätzter Sachschaden ca. 16.000,- Euro. Die freiwillige Feuerwehr Rhüden rückte aus um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen. Die B 82 musste kurzfristig gesperrt werden.

