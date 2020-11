Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 14.11.2020

Goslar (ots)

Diebstahl

Am Freitag, 13.11.2020, zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr, wurde von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Seesen ein dort angebrachtes Kennzeichenschild für einen personalisierten Parkplatz entwendet. Das Schild befand sich an einem Holzpfosten, welcher ebenfalls entwendet worden ist. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12.11.2020, und Freitag, 13.11.2020, wurde eine Pflanze aus einem Pflanzkübel entwendet, welcher sich vor einer Lokalität in der unteren Jacobsonstraße in Seesen befand. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 01.00 Uhr, ist es in der Bismarckstraße (Einmündung Jacobsonstraße)in Seesen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

