POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.11.2020

Unfallflucht; Schaden ca. 200,- Euro

12.11.2020, 14.45 Uhr, 38723 Seesen, Bockenemer Straße/Wilhelmsplatz. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw befuhr die Bockenemer Straße und wendete an der Einmündung Wilhelmsplatz, um wieder in Rtg. Bornhäuser Straße zu fahren. Beim Umfahren der Verkehrsinsel wurde die Leitsäule des dortigen Verkehrsschildes beschädigt. Zwei unabhängige Zeugen gaben Hinweise auf den Verursacher. Die Ermittlungen in einem Strafverfahren dauern an.

Diebstahl, Schaden ca. 750,- Euro

12.11.2020, gegen 14.00 Uhr, Seesen/Rhüden, Autohof. Ein bislang unbekannter Täter löste von einem abgestellten Lkw-Anhänger die Befestigungsschraube des Reserverades und entwendete das besagte Rad. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfall mit ca. 1.300,- Euro Sachschaden

12.11.2020, 14.00 Uhr, Seesen/Rhüden, Autohof. Ein 52-jähriger Lkw Fahrer beschädigte beim Einparken in eine Parklücke einen parkenden Lkw. An beiden Aufliegern entstand Sachschaden.

Verstöße gegen die Corona Verordnung

12.11.2020, gegen 17.00 Uhr, Seesen, Jacobsonstr. Im Innenstadtbereich wurden zwei Personen ohne den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz angetroffen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.(hei)

