POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Bereits am Dienstag, d. 03.11.2020, wurde in Clausthal im Unteren Hausherzberger Teich durch Mitarbeiter der Harzwasserwerke ein Möbeltresor gefunden und geborgen. Der Tresor ist auf der Rückseite aufgeflext und leer. Er hat folgende Maße: ca. 40 cm X 40 cm und ist ca. 30 cm hoch. Es gibt keine Herstellerangaben. Bislang konnte der Tresor noch keiner Straftat zugeordnet werden. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

