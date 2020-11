POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 12.11.2020

Polizeiinspektion Goslar

Seniorin bestohlen.

Goslar. Am Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, wurde eine auf ihren Rollator angewiesene 89-jährige Goslarerin, die mit ihren Einkäufen gerade im Begriff war, den Hausflur eines Mehrparteienwohnhauses in der Stettiner Strasse zu betreten, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihr in gebrochenem Deutsch zunächst seine Hilfe anbot. Nachdem sie dieses Angebot angenommen hatte und beide an ihrer Wohnungstür angekommen waren, wollte sie ihm Geld geben und holte dafür ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche. Als der Mann daraufhin bat, ihm eine 1 Euro-Münze zu wechseln und dabei sogar versuchte, an die Scheine in der Geldbörse zu gelangen, zog sie sie schließlich zurück und wies den Mann ab, der sich in der Folge in unbekannte Richtung entfernte. Später allerdings musste sie das Fehlen eines schwarzen Etuis aus ihrer der Handtasche feststellen, in dem sich u.a. ein geringer Bargeldbetrag befand. Der bislang unbekannte Mann konnte mit ca. 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, leicht untersetzte Figur, vermutlich osteuropäischer Herkunft, sprach lediglich gebrochen Deutsch, bekleidet mit einem hellblauen Anorak und einer verwaschenen Jeanshose, beschrieben werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen eine solch beschriebene Person aufgefallen ist, u.U. sogar Angaben zu dessen Identität geben bzw. während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Sanitätshaus.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 18.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 08.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in ein Sanitätshaus in der Danziger Strasse ein, öffneten ebenfalls gewaltsam die hier befindliche Kasse und entwendeten daraus einen geringen Wechselgeldbetrag. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Dienstagabend, 23.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.10 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Robert-Koch-Strasse, Höhe Haus Nr. 16, abgestellter schwarzer Opel Insignia mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Warnung vor Enkeltrick

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Goslar nochmals vor der Betrugsmasche "Enkeltrickanrufe". Immer wieder versuchen Betrüger/-innen auf diese dreiste Art und Weise, an das Geld älterer Damen und Herren zu gelangen. Im Goslarer Stadtgebiet kam es in den Mittagsstunden des gestrigen Tages wiederholt zu mehreren betrügerischen Anrufen dieser Art. Meist wurde von den Anrufern eine angebliche Notlage vorgeschoben. Die Opfer wurden aufgefordert, für diese Notlage schnellstmöglich Geld zu übergeben. Zu einer Übergabe kam es bisher glücklicherweise nicht.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

-Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

-Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

-Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

-Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

