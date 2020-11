Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 11.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Montag, 09.11.2020, gegen 08.55 Uhr, wollte eine 80jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem PKW den Besucherparkplatz der Asklepiosklinik verlassen und übersah dabei den von rechts kommenden PKW eines 58 Jahre alten Mannes aus Einbeck. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 22.000 Euro. (som)

Diebstahl Während des vergangenen Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in Ildehausen einen gesicherten Baucontainer auf und entwendeten eine Kettensäge und ein Handschweißgerät. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1900 Euro. (som)

Verstöße Corona-Verordnung Am Montag, 09.11.2020, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Seesen im Innenstadtbereich die Einhaltung der Maskenpflicht. Bei fünf Personen wurde festgestellt, dass sie ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs waren. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (som)

Beleidigung / Ruhestörung Am Montag, 09.11.2020, gegen 20.30 Uhr, wurden Beamte der Polizei Seesen zu einer Ruhestörung in die Bismarckstraße gerufen. Sofort nach dem Eintreffen wurden sie von dem 53jährigen Verursacher übel beleidigt. Zuvor hatte dieser wiederholt herumgeschrien und überlaute Musik abgespielt. (som)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Dienstag, 10.11.2020, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 63jähriger Mann aus Ilsenburg mit seinem PKW die B 243 aus Seesen kommend in Richtung Bornhausen. Eine vor ihm fahrende, 28 Jahre alte Frau aus Seesen, wollte etwa in Höhe des Schäfereiwegs mit ihrem Fahrzeug nach links in einen Feldweg einbiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt warten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Der Ilsenburger übersieht den vor ihm haltenden PKW und fuhr auf. Dabei zog sich die Beifahrerin im Wagen des Verursachers leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. (som)

Verstöße Corona-Verordnung Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des PK Seesen am Mittwoch, 11.11.2020, gegen 00.05 Uhr, auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Bornhäuser Straße fest, dass sich drei Männer aus Seesen entgegen der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zu dritt und ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einem PKW aufhielten, obwohl sie mehr als zwei unterschiedlichen Haushalten angehörten. Gegen alle Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell