Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

GoslarGoslar (ots)

Einbruchdiebstahl bei Fachmarkt in Vienenburg:

In der Zeit von Samstag, den 07.11.2020, 16:05 Uhr bis Montag, den 09.11.2020, 08:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruchdiebstahl vom Außengelände eines Fachmarktes für landwirtschaftlichen Bedarf an der Wiedelaher Straße verübt. Dazu wurde der Grundstückszaun an einer Stelle mittels eines Werkzeuges durchtrennt. Anschließend gelangten die Täter durch das Loch auf das Gelände. Hier entwendeten sie dann unter anderem einen Holzspalter, mehrere Schubkarrenwannen und eine größere Anzahl Grabgestecke. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell