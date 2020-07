Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einsatz am Baggersee Sondernheim

Germersheim (ots)

Derzeit befinden sich die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst bei einem Einsatz am Baggersee in Germersheim-Sondernheim. Der See ist bis auf Weiteres gesperrt.

