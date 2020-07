Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Vandalismus

Edenkoben (ots)

In der Nacht vom 24.07. auf dem 25.07.2020 wurden durch unbekannte Täter wurde eine massive Sitzgruppe aus Holz aus ihrer Verankerung gerissen. Betroffen ist die Sitzgruppe in der Verlängerung der Straße Zum weißen Kreuz. Mögliche Zeugen können sich unter 06323-9550 an die Polizeiinspektion Edenkoben wenden.

