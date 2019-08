Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eigentümer zu 50 ccm Roller gesucht

Wolfsburg (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, um 07:00 Uhr morgens meldete ein Spaziergänger am Waldesrand des Kurt-Schumacher-Rings, Höhe Robert-Schuman-Straße in Wolfsburg-Detmerode, einen abgestellten Roller (50 ccm). Dieser stand herrenlos, mitten auf dem Waldweg. Ein fehlendes Kennzeichen erschwert die Eigentümerermittlung. Aufgrund dessen bittet die Polizei und die Stadt Wolfsburg um Hinweise. Wer hat diesen dort abgestellt? Wurden verdächtige Personen vor Ort gesehen? Wer ist Eigentümer?

50ccm Kleinkraftrad in schwarz/weiß Marke "Rex" Leichte Beschädigungen an der Front - fahrbereit Baujahr ca. 2015

Wenn Hinweise vorliegen unter 05361/46460 - Polizei Wolfsburg oder 05361/280 - Stadt Wolfsburg Fundbüro telefonisch melden.

Polizei Wolfsburg

Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

