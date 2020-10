Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wiesental: Mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Wie am 05.10.2020 gemeldet, wurde über das Wochenende in einen Kiosk und das Vereinsheim in Zell eingebrochen. Am Montag, 05.10.2020, wurden dann weitere Einbrüche gemeldet.

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, 03.-05.10.2020, wurde eine Tür beim Sportpark in Zell aufgehebelt und anschließend die Gaststätte durchsucht. Es wurden Gläser herumgeworfen und ein Fernseher beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen.

Ebenfalls am Wochenende wurde auch in das Sportheim in Aitern eingebrochen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Nach dem Aufbrechen eines Fensters gelangten der oder die Täter in das Gebäude und konsumierten dort Getränke. Weiterhin wurden Brandflecken auf einem Tisch und einem Stuhl festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Auf dem Golfplatz in Schönau wurden zwischen Freitag und Montag drei Golf-Karts unbefugt in Gebrauch genommen. Mit diesen wurde der Golfplatz befahren, wodurch erheblicher Schaden entstand. Zwei der Golf-Karts wurden beschädigt. Nach der Nutzung wurden die Karts wieder im Unterstand abgestellt. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/8890-0, sucht Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hatten.

