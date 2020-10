Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung am PKW

Lahnstein (ots)

Der Geschädigte parkte am 03.10.2020 gegen 20:20 Uhr seinen drei Tage alten Neuwagen in Lahnstein, Sebastianusstraße am Straßenrand in Höhe der dortigen Baustelle. Als er am 04.10.2020 um 11:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, konnte er mehrere massive Kratzer an der Beifahrertür feststellen.

Die Polizei Lahnstein bittet darum, dass sich Zeugen der Sachbeschädigung melden sollen, um sachdienliche Hinweise geben zu können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



