POL-BN: Bornheim-Merten: Einbruch in Bankgebäude - Alarmanlage ausgelöst - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

In den Nachtstunden zum 04.03.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Bankgebäude auf der Beethovenstraße in Bornheim-Merten ein: Gegen 03:40 Uhr betraten die Unbekannten den rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln Zugang in den Bürobereich der Bank und lösten hierbei eine Alarmüberwachung aus. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hebelten die beiden Einbrecher dann in einem Raum Teile eines Schließfachbereiches auf und entwendeten Diebesgut von noch nicht festgestelltem Umfang. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einer Sporttasche über das aufgehebelte Fenster aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Die von der alarmierten Polizei sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

schlanke Statur trugen schwarze "North Face Jacken" (Emblem auf der rechten Schulterrückseite zu sehen) beide hatten Kapuzen aufgezogen einer trug eine blaue Jeanshose mit einem auffälligen Gürtel (auf dem Gürtel silberne Schrift "Philip") der andere trug eine schwarze Nike Jogginghose beide trugen grau/schwarze Turnschuhe mit auffälligen neonfarbenen Sohlen und Nähten

ein Täter trug graue Monteurs-Handschuhe ein Täter trug schwarze Handschuhe vermutlich von "Nike"

beide führten jeweils ein Brecheisen kleinerer Art mit sich (1x rot/orange und 1x blau)

Täter führten eine Sporttasche (grau/schwarz, länglich) mit

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

