Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration in der City am Dienstag, 3. März 2020

Bonn (ots)

Am heutigen Dienstag (03.02.2020) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Menschenrechte jetzt - Solidarität mit den Geflüchteten an der Außengrenze Europas" statt. Der Veranstalter rechnet mit 200 Teilnehmern, die sich ab 18:00 Uhr auf dem Marktplatz versammeln und sich nach einer Kundgebung auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Bonngasse - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung).

Die Veranstaltung endet bis 21:00 Uhr. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorrübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell