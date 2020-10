Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Boppard vom 02.-04.10.20

Boppard (ots)

Boppard - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades samt Sicherung aus einem Fahrradständer

In der Nacht vom 04.10.2020 kam es zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Steinstraße in Boppard. Das hochwertige E-Bike der Marke Bulls in der Farbe schwarz mit orangenen Applikationen wurde vor dem Hotel "Ohm Patt" entwendet. Das E-Bike war zuvor mittels Bügelschloss an einem Fahrradständer befestigt worden. Bislang unbekannte Täter zertrennten hierfür den massiven Fahrradständer um das hochwertige E-Bike samt Bügelschloss zu entwenden. Der Wert des E-Bikes beträgt ca. 4700 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Boppard unter 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de entgegen.

Boppard - Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizeiinspektion Boppard durch einen aufmerksamen Bürger eine verdächtigte Person gemeldet, welche aktuell versuchen würde in eine Baustelle in Boppard einzubrechen. Bei Eintreffen der ersten Streifen befand sich die Person bereits in dem noch im Bau befindlichen Gebäude. Das Gebäude wurde unter Hinzuziehung weiterer Kräfte aus Koblenz und eines Diensthundeführers umstellt. Der junge Mann erkannte letztlich seine ausweglose Situation und lies sich widerstandslos festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

