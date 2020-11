POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 14.11.2020 bis 15.11.2020

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg Verkehrsunfallflucht Ein 73-jähriger Führer eines PKW aus Goslar beschädigte am 14.11.2020, gegen 17.30 Uhr, beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Breiten Straße in Höhe Haus-Nr.7 geparkten Ford Focus mit Goslarer Zulassung. Er entfernte sich zunächst ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden, ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg unter 05322-911 110 in Verbindung zu setzen.

Vienenburg/Wiedelah Verkehrsunfallflucht Ein in der Siedlerstraße in Höhe Haus-Nr.23 abgestellter, blauer VW Passat mit Goslarer Zulassung wurde am Samstag, 14.11.2020, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw vermutlich beim Rangieren und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322- 911 110 oder an die Polizei Vienenburg unter 05324 -787849-0.

