Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Montag, 29.06.2020, wurde in der Emser Straße ein brauner VW-Golf aufgebrochen. Dieser war dort von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr vor dem Anwesen Nr. 6a am Fahrbahnrand abgestellt. Aus diesem wurde, nach Einschlagen der Seitenscheibe, eine Handtasche mit diversen Ausweispapieren und Scheckkarten gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell