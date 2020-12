PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.12.2020

LimburgLimburg (ots)

--Einbruch in Dornburg-Langendernbach- Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich des Langendernbacher Ostrings. Der Täter trat die Haustür ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete einen Wandtresor. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

