Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Elmstein (ots)

Prellungen und vermutlich auch Frakturen erlitt ein 43jähriger Neustadter, der am Samstagmittag kurz vor halbdrei auf der L 499 mit seinem Motorrad unterwegs war. Von Elmstein Richtung Mückenwiese fahrend verlor er in einer langgezogenen Linkskurve wegen vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus./WaSt

