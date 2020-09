Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel aus der Handtasche entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Opfer eines Taschendiebes wurde am Samstag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr eine 64jährige Neustadterin. Diese war in der Fußgängerzone in Neustadt in mehreren Geschäften unterwegs. Während sie im Ersten noch bezahlte und die Geldbörse in die Umhängetasche steckte, war er später verschwunden. Offenbar haben ihn geschickte Diebe unbemerkt aus der Handtasche gestohlen./WaSt

