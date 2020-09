Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Randaliererin beleidigt Polizeibeamte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 36jährige Frau aus Neustadt hat am Freitagabend gegen 23.20 Uhr in der Richard-Wagner-Straße zunächst gegen ein Auto getreten. Als die Polizei eintraf, konnte sie am Auto einen Schuhabdruck feststellen. Ob ein Schaden entstand wird noch geprüft. Nachdem die Personalien festgestellt waren beleidigte die offensichtlich alkoholisierte Frau die eingesetzten Polizeibeamten aus dem Taxi heraus, mit dem sie dann die Örtlichkeit verließ. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet./WaSt

