Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchte Betrügereien am Telefon

Neustadt/Weinstraße - Lambrecht (ots)

Erneut häufen sich die Telefonanrufe an ältere Menschen, in denen ihnen entweder ein Gewinn versprochen wird, oder bei denen ein Abo abgeschlossen werden soll. In einem Fall wurde letzte Woche einer Frau aus Lambrecht versprochen, bei der Kündigung eines vermeintlichen Lotterie-Abos zu helfen, dafür müsse man dann nur noch drei Monate das Abo zahlen. Die Abbuchungen konnten hier verhindert werden. In einem anderen Fall wurde einer 70jährigen eine hohe Gewinnausschüttung versprochen, die allerdings erst nach Überweisung einer Summe von 1500 EUR erfolgen könne. Die Polizei rät hier dringend zur Vorsicht. Überweisen oder geben sie niemals Geld, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Wenden sie sich beim geringsten Zweifel an ihre Polizeidienststelle./WaSt

