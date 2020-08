Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeigen nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Am Dienstag, den25.08.2020, wurde die Polizei gegen 14.20 Uhr gerufen, weil sich zwei junge Männer sehr auffällig in der Stadt bewegten und verhielten. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden die zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren durch eine Streife der Polizei dann angetroffen und überprüft. Während der Befragung stellten die Beamten körperliche Merkmale fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder Alkohol deuteten. Der Test mit einem Atemalkoholmessgerät fiel negativ aus. Der 24jährige räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Bei dem 22jährigen wurde dies erst durch einen Drogenschnelltest bestätigt. Da sie mit einem Auto aus Goslar angereist waren, wurde der Pkw durchsucht. Im Auto wurden diverse Gegenstände zum Gebrauch von Drogen und in kleinen Beuteln abgefülltes Marihuana vorgefunden. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme zur Bestimmung der Drogenbeeinflussung beim dem 22jährigen veranlasst. Da der 22jährige als Fahrer des Fahrzeuges festgestellt wurde, wird gegen ihn außerdem ein Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln eingeleitet.

