Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Gönnheim (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.2020 um 17:00 Uhr bis 11.09.2020 um 07:25 Uhr kam es am Mitfahrerparkplatz an der L527 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Dabei wurde ein Verkehrsschild mit dem Schriftzug "#qerdenken" besprüht. Konnten in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen werden? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

