Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ausstellungsstücke entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.09.2020 wurde in einem Dentallabor in Bad Dürkheim der Diebstahl von mehreren Gebissausstellungsstücken bemerkt. Diese Meisterstücke waren in einer Vitrine im Eingangsbereich ausgestellt. Wie und zu welchem Zeitpunkt die bislang unbekannten Täter die Gegenstände aus der Vitrine entwendeten ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Durch das in den Werkstücken verarbeitete Zahngold entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

