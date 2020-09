Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermutlicher Gelddiebstahlversuch vereitelt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr wurde ein 72jähriger in einer Neustadter Bank nach Abhebung eines Geldbetrages am Geldautomaten von einem Mann angesprochen, der ihm sagte, dass er nicht alles Geld aus dem Schacht genommen habe. Der Unbekannte gab ihm dann 10 EUR und forderte den Mann auf, die Karte erneut in den Automaten zu stecken, um das Restgeld zu bekommen. Währenddessen stand der Unbekannte sehr nah bei dem 72jährigen. Dieser brach die Transaktion ab. Nachdem die Karte aus dem Automaten kam nahm der Unbekannte die Karte geschickt an sich. Der Geschädigte bemerkte dies und verhinderte, dass der Täter die Bank verließ. Auf Forderung bekam der Geschädigte seine Karte zurück. Die Polizei vermutet, dass bereits bei der ersten oder der zweiten Transaktion die PIN ausgespäht wurde und mit der EC-Karte das Konto geplündert werden sollte. Die Person soll schlank gewesen sein, 185-190 cm groß und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei rät, bei der PIN-Eingabe unbedingt vorsichtig und nicht nachlässig zu sein. Schauen sie sich vor PIN-Eingabe um, ob Personen genügend Abstand halten. Bedecken sie bei der PIN-Eingabe das Tastenfeld./WaSt

