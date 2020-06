Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Politisch motivierte Sachbeschädigung an Parteibüro, Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am vergangenen Wochenende (06.06.2020, 15 Uhr bis 07.06.2020,17:40 Uhr) ist es in der Nieschlagstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro durch eine bislang unbekannte Person gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannover warf eine Person einen etwa faustgroßen Stein gegen das Fenster des Parteibüros. Lediglich in der äußeren Verglasung des Fensters entstand ein Loch. Der Tatort wurde von der Polizei aufgenommen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zum Tathergang, den Täter oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nzj, mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Jessika Niemetz

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell