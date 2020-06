Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Aligse: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin

Hannover (ots)

Am Montag, 08.06.2020, kam es gegen 10:40 Uhr zwischen einer Radfahrerin und einem älteren Jeep Grand Cherokee zu einem Verkehrsunfall an der Dammfeldstraße (Bundesstraße 443) in Höhe der dortigen Zufahrt zu einer Arztpraxis.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte der 46-jährige Jeep-Fahrer die Zufahrt der Arztpraxis verlassen und auf die Dammfeldstraße einbiegen. Dazu tastete er sich aufgrund schlechter Einsehbarkeit des Querverkehrs langsam auf den kombinierten Geh- und Radweg vor, der für beide Fahrtrichtungen nutzbar ist. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall mit einer von rechts aus Richtung Röddensen kommenden 61 Jahre alten Pedelec-Fahrerin.

Diese stieß mit ihrem Fahrrad gegen die vordere rechte Ecke des Geländewagens. Durch den Aufprall wurde sie über die Motorhaube katapultiert und landete mit dem behelmten Kopf auf dem Weg. Die Radfahrerin war zunächst nicht ansprechbar und wurde durch einen vor Ort ansässigen Hausarzt medizinisch erstversorgt. Der alarmierte Notarzt begleitete die Frau in ein hannoversches Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die 61-Jährige verletzte sich schwer, eine Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Der Sachschaden fällt nach Einschätzung des zuständigen Verkehrsunfalldienstes Hannover gering aus. Die Verkehrseinschränkungen auf der Dammfeldstraße waren während des Notarzteinsatzes und der Verkehrsunfallaufnahme gering. /nzj, boe

