Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall in Kayhauserfeld++

Oldenburg (ots)

++Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 18:30 Uhr kam es auf der Haarenstrother Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeuge, infolgedessen beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 82-jähriger Mann aus der Gemeinde Bad Zwischenahn die Haarenstrother Straße mit einem PKW Citroen in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. An der Einmündung der Windmühlenstraße soll er das Rotlicht der Lichtsignalanlage missachtet haben und mit dem PKW Ford des 71-jährigen Zwischenahners kollidiert sein, der bei "grün" aus der Windmühlenstraße nach links auf die Haarenstrother Straße einbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung, weshalb bei ihm eine Blutoprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell