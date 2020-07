Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Aurich-Oldendorf - Verdacht der Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer steht in Verdacht gestern Abend gegen 20.30 Uhr im Bereich Postweg nach rechts von der Straße abgekommen zu sein und anschließend einen Leitpfosten und einen Baum beschädigt zu haben. Danach setzte er nach bisherigen Ermittlungen seine Fahrt fort. Zeugen teilten den Vorfall der Polizei mit. Der Autofahrer konnte schließlich auf einem Tankstellengelände in Aurich-Oldendorf angetroffen werden. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, außerdem besitzt er keine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug wies verfälschte Kennzeichen auf. Eine Überprüfung im polizeiinternen Auskunftssystem ergab, dass gegen den 52-Jährigen mehrere Haftbefehle zum Zwecke der Ersatzfreiheitsstrafe vorlagen. Diese Zahlungen hatte er bisher nicht geleistet und wurde somit in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

