Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Ostgroßefehn - Schuppenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.40 Uhr, wurde der Polizei ein Schuppenbrand an der Kanalstraße Nord gemeldet. Personen wurden nicht verletzt. Ein 43-jähriger Bewohner entdeckte zunächst Qualm aus dem Dach oberhalb eines gemauerten Kamins in dem betroffenen Schuppen bzw. der Werkstatt aufsteigen. Danach schlugen Flammen aus dem Dach. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften ausrückte und den Brand löschte. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell