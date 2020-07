Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer verstarb in Klinik

Altkreis Norden (ots)

Heute Morgen, gegen kurz vor 09.00 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Urlauber aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Opel den Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße Zum Bahnkolk. Der Mann fuhr in Richtung Parkplatzausfahrt und dann laut Zeugenaussagen ohne Brems-bzw. Ausweichmanöver gegen eine dortige Parkbank. Unfallzeugen leisteten umgehend erste Hilfe. Rettungskräfte begannen noch vor Ort mit der Reanimation des Mannes. Er wurde in die Ubbo-Emmius-Klinik gefahren. Dort verstarb er am Vormittag. Ursächlich für das Geschehen ist vermutlich eine Herzerkrankung.

