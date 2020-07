Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Zigarettenautomat sollte gesprengt werden

Aurich (ots)

Am letzten Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Auricher Straße in Moordorf aufzusprengen. Hierzu warfen die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten. Der Automat befand sich an der Außenwand eines Gebäudes. Der Versuch, den Zigarettenautomaten auf diese Weise zu öffnen, misslingt. Ein Anwohner hörte ein lautes Geräusch und als er nachschaute, entdeckte der Mann eine Qualmentwicklung am Automaten. Die verantwortlichen Täter ergriffen die Flucht. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

