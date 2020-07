Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Brandursache

Altkreis Norden (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Montagvormittag zu einem Brand in der Ubbo-Emmius-Klinik in Norden. Bisherige Ermittlungen zur Brandursache haben ergeben, dass keine Hinweise auf eine technische Ursache vorliegen.

