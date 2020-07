Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Industriestaubsauger gestohlen//Südbrookmerland/Uthwerdum - Werkzeugschuppen aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch wurde von einem Grundstück in der Ringstraße ein Industriestaubsauger der Marke Kärcher gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zugang auf das frei zugängliche Grundstück und entwendeten im Anschluss den Staubsauger, der unter einer Überdachung abgestellt war. Täterhinweise werden an die Polizeistation in Südbrookmerland unter 04942/20420-0 erbeten.

Im Tatzeitraum vom 29.Juni bis zum 07. Juli wurde das Schloss eines Werkzeugschuppens in der Bahnhofstraße in Uthwerdum aufgebrochen. Der betroffene Schuppen gehört zu einem auf dem Grundstück angesiedelten Angelverein. Es wurde nichts gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

