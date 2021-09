Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim u. Teck/A8 - Zu schnell im Regen

Am Mittwoch verlor ein Autofahrer die Kontrolle auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr der 21-Jährige in Richtung München. Im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim-Ost verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er Verkehrszeichen. Bei dem Unfall lösten die Airbags am VW aus. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

