Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Randalierer in der Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)

Randalierer in der Gartenstadt

Am Samstag, den 05.06.2021, gegen 01:30 Uhr wurde in Ludwigshafen Gartenstadt ein Randalierer gemeldet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dem heranwachsenden Randalierer aus Ludwigshafen ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nur kurzfristig nachkam und später an der gleichen Örtlichkeit den Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Weiter muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell