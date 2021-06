Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, da ein 72-jährigen Mann aus Trier, ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett des S-Bahnhofs Mitte in Ludwigshafen gestürzt war. Als die eingesetzten Polizeibeamten dem Mann helfen wollten, reagierte dieser ungehalten, begann die Polizeibeamten zu beleidigen und ihnen zu drohen. Im Weiteren versuchte er dann nach einem der Beamten zu schlagen weshalb er gefesselt werden musste. In Folge seines Verhaltens muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

