Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.06.2021, gegen 16:00 Uhr, soll ein 20-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Sternstraße / Industriestraße die rotzeigende Ampel übersehen und mit zwei Kindern zusammengestoßen sein. Die beiden Jungen haben zusammen mit ihrer Mutter die Fahrbahn mit ihren Fahrrädern überqueren wollen, als sie von dem Auto des 20-Jährigen erfasst wurden. Der 9-jährige Junge wurde leicht verletzt. Der 7-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Kinder wurden zur Untersuchung mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

